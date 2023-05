HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, tekniikasta tai politiikasta.

Sähköautojen pikalatureita valmistava Kempower on yksi maailman nopeimmin kasvavista pörssiyhtiöistä. Se voisi myydä pikalatureita maailmalle enemmän kuin ehtii valmistaa tehtaallaan Lahdessa. Myös pörssissä meno on vauhdikasta ja osakkeeseen ladatut odotukset kovat. Mikä on yhtiön kasvun salaisuus ja mihin asti se voi kantaa?

Toimittajana Elina Lappalainen, vieraana Alex af Heurlin.

