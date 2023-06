Mari Granström on yrittäjä, joka haluaa pelastaa meret. Sitä varten Karibianmeren ja Itämeren kupeeseen on rakennettava tehtaat, joissa levistä syntyy raaka-ainetta kemianteollisuudelle.

Sulkamerietana on kiehtova otus, jonka keltaisena ja sinisenä koreilevat värit ovat varoitus. Kaakkois-Aasian trooppisissa vesissä uiva kotilo on myrkyllinen. Sulkamerietana on myös kaksineuvoinen, eli se parittelee samaan aikaan uroksen ja naaraan sukuelimillä.