Vielä pari vuotta sitten matkailualan ohjelmistostartup Hostaway oli vaikeuksissa koronapandemian iskettyä koko alaan. Matkailun toivuttua yhtiö onnistui nousemaan kovaan kasvuun.

Nyt Hostaway kertoo saaneensa suomalaisittain poikkeuksellisen suuren, 175 miljoonan dollarin eli noin 163 miljoonan euron kasvurahoituksen.

”Nyt meillä on taloudellinen tuki aggressiivisempaan kasvuun. Voimme tehdä halutessamme yrityskauppoja”, Hostawayn toimitusjohtaja Marcus Räder sanoo.

Sekin on epätavallista, että sijoittajana on vain yksi taho: yhdysvaltalainen PSG Equity, joka hallinnoi miljardien dollarien suuruisia rahastoja. Sillä on syvät taskut jatkaa sijoituskohteensa tukemista.

”Parin vuoden aikana lähes kaikki ovat halunneet päästä sijoittamaan meihin. Avainlukumme ovat paremmat kuin millään muulla, mitä he ovat nähneet”, Räder kommentoi.

Rahoituskierros sisältää myös osin osakekauppaa, eli perustajat ja muut omistajat myivät omistuksiaan.

Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 7,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 1,8 miljoonasta eurosta. Tänä vuonna Räder arvioi yhtiön liikevaihdon nousevan 18–20 miljoonan euron luokkaan.

Kansainvälistä kasvua rakentavalle teknologiayhtiölle on myös harvinaista tehdä voittoa. Hostawayn liiketulos oli viime vuonna lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on 120 työntekijää. Vuoden lopussa tavoitteena on, että työntekijöitä olisi jo 200.

Airbnb, Booking.com tai Expedia ovat tuttuja jo useimmille matkustajille.

Sen sijaan niiden kumppanina toimiva Hostaway on matkailijoille näkymätön. Lisäksi 99 prosenttia sen liikevaihdosta tulee ulkomailta. Ei siis ihme, että ohjelmistoyhtiö on jäänyt tuntemattomammaksi.

Se on kuitenkin saanut vankan jalansijan markkinoilta, sillä muun muassa Airbnb suosittelee sitä kumppanina.

Hostawayn asiakkaana ovat isot ja keskikokoiset asuntojen hallinnointiyhtiöt, jotka vuokraavat esimerkiksi asuntosijoittajien asuntoja eteenpäin. Ohjelmisto auttaa hallitsemaan muun muassa kohteiden varauksia, hinnoittelua ja markkinointia. Kotimaassa tunnetuin asiakas on Forenom.

” ”Moni kasvuyritys rakentaa kulttuuria pitsalla, hyvillä bileillä ja hienolla toimistolla. Me emme tee niin.”

Hostaway on kasvanut pääomatehokkaasti eli kerännyt sijoittajilta vain vähän rahaa ja pyrkinyt olemaan kannattava, kertoo toimitusjohtaja Marcus Räder.

Yhtiö sai alkunsa vuonna 2015, kun yhtiön perustajiin kuuluva Mikko Nurminen vuokrasi kahta asuntoaan Helsingin keskustassa Airbnb:n ja Booking.comin kautta. Ongelmana olivat tuplabuukkaukset. Hän etsi ohjelmistoa ratkaisemaan ongelmaa, mutta tarjolla olevat vaihtoehdot olivat kalliita ja hankalia.

Kanadan Torontossa asuva Räder puolestaan halusi Amsterdamissa olevan asuntonsa lyhytaikaiselle vuokralle. Airbnb:n kautta toimiessaan hän havaitsi, miten vuokranantaja joutuu hoitamaan käytännön asiat itse. Airbnb on vain alusta, joka löytää turistit asuntoihin.

Räder ja Saber Kordestanchi olivat aiemmin työskennelleet yhdessä Kiosked-startupissa. Nurminen taas on sarjayrittäjä, joka on aikaisemmin perustanut muun muassa Fonectalle myydyn Kotisivukoneen. Kolmikolla oli yhteinen visio vuokranantajien työn helpottamisesta, jota ratkaisemaan he perustivat yhtiönsä.

Kolmikko ennätti saada yrityksensä mukavaan alkuun ja keräsi miljoonan rahoituksen 2018 kotimaisilta sijoittajilta kasvun vauhdittamiseksi. Keväällä 2020 koko matkailuala kuitenkin romahti koronapandemian vuoksi.

Räderin mukaan yhtiöltä katosi hetkessä 60 prosenttia liikevaihdosta eikä näkyvissä ollut, milloin luisu loppuisi. Hostaway irtisanoi noin 40 työntekijästään 15, koko markkinointitiimin ja puolet myyjistä.

Yhdysvalloissa ja Australiassa myynti jatkui silti vilkkaana, sillä molemmissa on suuret maan sisäiset markkinat. Floridassa ja osassa muissa etelän osavaltioissa rajoitukset korona-aikaan olivat varsin vähäisiä.

”Tavallisesti Yhdysvalloissa on vain kaksi viikkoa vuosilomaa. Yhtäkkiä etätöiden alkaessa ihmiset pystyivät matkustamaan vapaammin. Rantakohteet ja vuoriston loma-asunnot olivat täyteen varattuja”, Räder kertoo.

Hostaway pani kaikki panoksensa näille alueille. Samaan aikaan yhtiö rakensi myynti- ja markkinointitoimintonsa uusiksi ja mylläsi omia toimintatapojaan.

Yhdysvaltojen kasvun vetämänä Hostawayn myynti lähti kasvuun jo silloin, kun Eurooppa vielä kärsi koronasuluista.

” Yhdysvaltalaisiin kilpailijoihin verrattuna pieni suomalainen tulee altavastaajan asemasta.

Ohjelmistoalalla liikevaihtoa kuvaavampi mittari on usein jatkuva vuosilaskutus, ARR (annual recurring revenue). Perustajien mukaan se on vielä tänä vuonna noin 25 miljoonassa eurossa. Tavoitteena on 3–4 vuoden kuluttua ylittää sadan miljoonan euron raja.

Hostawaylla on perustajiensa mukaan kolme avaintekijää, jotka ovat vaikuttaneet sen onnistumiseen pandemian jälkeisessä nousussa.

Ensimmäinen niistä oli yrityskulttuuri, joka oli perustunut etätöihin ja ympäri maailmaa hajautuneeseen tiimiin alusta alkaen. Perustajista Räder asui Torontossa ja Mikko Nurminen ja Saber KordestanchiHelsingissä.

Vain kuusi 120 työntekijästä on Suomessa, loput ympäri maailmaa. Yhtiöllä ei ole toimistotiloja. Perustajien mukaan osaavia työntekijöitä voi sen vuoksi rekrytoida kaikkialta maailmasta.

”Moni kasvuyritys rakentaa kulttuuria pitsalla, hyvillä bileillä ja hienolla toimistolla. Me emme tee niin. Sen sijaan palkkaamme ihmisiä, jotka viihtyvät meidän kulttuurissamme”, Kordestanchi sanoo.

Tähän kulttuuriin liittyy toinen vahvuus, numeroiden ja analytiikan ohjaamina toimiminen ja päätöksenteko. Jokaisen tiimin ja yksilön suoritusta myös seurataan tarkkaan.

”Se vaatii ihmisiä, jotka haluavat tulla mitatuiksi sillä, miten tehokkaita he ovat. Ei sillä, miten suosittuja he ovat, vaan mitkä ovat tulokset”, Räder sanoo.

” ”On vaikea muuttaa sellaista yrityskulttuuria, jossa on totuttu käyttämään paljon rahaa kasvamiseen.”

Kolmas onnistuminen oli se, että vaikka yhtiö oli pandemian alettua vaikeuksissa, se ei laittanut pillejä pussiin. Osa kilpailijoista irtisanoi enemmän ja kuihtui.

”Kun markkina alkoi taas avautua, huomasimme, että kilpailijat eivät olleet valmiita kiihdyttämään uuteen kasvuun”, Räder kertoo.

Yhdysvaltalaisiin kilpailijoihin verrattuna pieni suomalainen tulee altavastaajan asemasta. Ennen tätä rahoituskierrosta se oli kerännyt vasta 2,3 miljoonaa euroa sijoittajien rahaa.

Hostawayn suurin kilpailija on israelilainen Guesty, joka on kerännyt sijoittajilta yhteensä 285 miljoonaa dollaria.

Nyt kun markkinatilanne on muuttunut ja raha on tiukemmassa, Hostawayn toiminta onkin pääomatehokasta eli juuri sitä, mitä sijoittajat nyt haluavat.

Räder kritisoi kulttuuria, jossa monet kasvuyritykset ovat nousukaudella keränneet sijoittajilta rahoituskierroksen toisensa jälkeen, polttaneet rahaa yhä nopeammin ja olleet pakotettuja hakemaan lisää sijoittajarahaa. Hostaway on sen sijaan halunnut olla kannattava.

”On vaikea muuttaa sellaista yrityskulttuuria, jossa on totuttu käyttämään paljon rahaa kasvamiseen.”

Säästäväisyys on asia, jota täytyy johtaa esimerkillä. Räderin mukaan yhtiön johto juhli onnistumista menemällä halvan pitsan perässä syömään Kampin Sky Expressiin.