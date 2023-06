Mediayhtiö The New York Times Companyn pääkonttorilla vallitsi vuonna 1993 luja luottamus sanomalehtibisneksen tulevaisuuteen. Yhtiö oli vastikään tehnyt historiaa hankkimalla Boston Globe -lehden omistukseensa 1,1 miljardilla dollarilla. Kyse on edelleen kalleimmasta koskaan solmitusta sanomalehtikaupasta Yhdysvalloissa.