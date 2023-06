Nousiko hoitovastikkeesi juuri viisi prosenttia – vai viisitoista? Nousevien asuinkustannusten aikana taloyhtiön asiat ovat yhtäkkiä kiinnostavampia kuin ehkä koskaan.

Isännöitsijät hoitavat suomalaisten suurinta varallisuuserää. Hyvin ja huonosti hoidettu taloyhtiö ovat erilaisessa asemassa, ja se tuntuu nyt osakkaiden kukkarossa.

Harmi vain, että isännöijästä ei aina ole taloyhtiön hallitukselle tarvittavaa apua. Näkymä talouteen on muutenkin sumea. Pahimmillaan isännöitsijä on vain kokouksen sihteeri, josta tietoa ja näkemyksiä saa nyhtää.

Taloyhtiön hallituspaikka on tarjonnut tähän kiinnostavan näköalan. Tänä talvena kilpailutimme isännöinnin. Se oli katsaus toimialaan, jolla rytisee nyt kovaa.

Isännöitsijöistä on pulaa, ja moni on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle. Aiemmin isännöitsijät olivat pieniä ja paikallisia, korkeintaan muutaman työntekijän yrityksiä.

Kun taloyhtiö vaihtaa sellaiselta isännöitsijältä uuteen, mukana voi tulla pari Ikea-kassillista paperimappeja täynnä pöytäkirjoja ja sopimuksia.

” Selvästi jotkut isännöintiyritykset alimitoittavat kuukausihinnan ja tuottavat kannattavuuden isolla erillisveloituksella.

Nyt isot yritykset napsivat pienempiä ja ala keskittyy yrityskaupoilla.

Apajilla on muun muassa pääomasijoittaja Intera Partners, joka on yhdistänyt viime vuosina useita isännöintitoimistoja Oiva Isännöinti -yhtiön alle. Yhdistymisten myötä syntyi yksi Suomen suurimmista toimijoista, jolla on 280 työntekijää ja 28 miljoonan euron liikevaihto.

Iso koko voi tuoda etuja digitaalisuuden kehittämisessä ja säästöjä keskittämisessä. Ei silti tehnyt mieli mennä keskelle fuusion jälkeistä tietojärjestelmien ja prosessien integraatiota.

Toisaalta kartellisotkussa ryvettyneitä isännöintialan vanhoja toimijoita sietääkin ravistella. Toimialan uudistuminen on jäänyt selvästi jälkeen.

Tutustuimme muutamaan perinteisempään yhtiöön. Meno tuntui vanhanaikaiselta, ohjelmistot eivät tukeneet sellaista digiloikkaa, jota kaipasimme.

Isoin ongelma oli kuitenkin sirpaleinen lisälaskutus. Taloyhtiö olisi maksanut kuukaudessa noin 1 300–1 600 euroa perushintaa, mutta sen päälle jokainen pieni lisäpalvelu löytyi pitkästä ja seikkaperäisestä lisähinnastosta.

Yhtiökokoukseen fläppitaulun ja muiden välineiden tuominen 50 euroa. Erilliset kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset juoksevat aina hallituksen kokoustaessa. Vastaanotettu verkkomaksu 0,99 euroa kappale, pesutupa- ja saunavuorojen laskutukset 7,50 euroa laskua kohden.

Niistä kertyy helposti iso summa, jota on vaikea ennakoida.

Selvästi jotkut isännöintiyritykset alimitoittavat kuukausihinnan ja tuottavat kannattavuuden isolla erillisveloituksella.

Tietysti tällaiselle alalle on syntynyt myös startupeja, uusia haastajia, jotka polleasti väittävät muuttavansa alan uusilla toimintamalleillaan ja digijärjestelmillä.

Uusia tulokkaita alalla ovat esimerkiksi Emännöintitoimisto Aamu, Aarre Isännöinti ja Fluxio Isännöinti.

Millenniaali diginatiivi huokaisi tapaamisissa helpotuksesta: nyt tultiin työkaluissa ja johtamisessa tämän vuosituhannen työelämän tasolle!

Nyt puhuttiin analytiikasta, joka auttaisi hallitusta kustannusten arvioinnissa ja seurannassa. Projektinhallintatyökaluista, joiden avulla hallitus voi seurata sovittuja isännöinnin tehtäviä reaaliajassa. Ja ennen kaikkea: ennakoivasta talouden suunnittelusta, joka antaa hallitukselle kunnon näkymän siihen, miten taloyhtiöllä oikeasti menee.

” Ylikuormitettua isännöitsijää eivät järjestelmätkään pelasta.

Niistä Fluxio on kahden diplomi-insinöörin 2017 perustama yhtiö, jonka liikevaihto on noussut nopeasti 4,5 miljoonaan euroon.

Emännöintitoimisto Aamu taas 2020 perustettu yhtiö, joka on napsinut kilpailijoilta vuosittain jopa 40 taloyhtiötä asiakkaikseen. Kasvuloikkaa on tehnyt myös Aarre, jonka erikoisuus on kiinteä kuukausilaskutus, jossa ei siis ole lainkaan erillislaskutusta vaan kaikki kuuluu pakettiin.

Uusissa yhtiöissä riskinä ovat kasvuyritysten tavalliset kasvukivut. Onko kasvu hallittua, saako yhtiö palkattua uusia päteviä isännöitsijöitä samaa tahtia kuin houkuttelee uusia asiakkaita?

Yksi yrityksistä myönsikin, että liian kovassa kasvussa alkoi jo ”laiva keinumaan” ja yhtiön piti hieman jarruttaa. Ylikuormitettua isännöitsijää eivät järjestelmätkään pelasta.

Nyt tiukassa taloustilanteessa isännöitsijä pääsee näyttämään arvonsa. Muutoin kevään yhtiökokousten jälkimainingeissa moni muukin hallitus voi herätä kilpailuttamaan.