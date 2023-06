Kummelit-sarjasta kaapatusta kuvasta on tullut yksi Suomen klassikkomeemeistä, joka tunnetaan nimellä Tonnin seteli.

Huomiota, rahaa ja valtaa saa nykyisin yksinkertaisella logiikalla, joka on evoluutiobiologiasta lainattu, kirjoittaa HS Vision toimittaja Niclas Storås.

Tilaajille

Edessämme on kolme alastonta hahmoa. Jos tarkkoja ollaan, on heillä kyllä yllään läpinäkyvät sukkahousut, mutta ei niistä hirveästi ole peittelemään mitään, mitä on tapana peitellä.

Ensimmäinen hahmo on juuri noussut tuolilta seisomaan ja vetänyt vaginastaan ulos kondomin, jonka sisällä näyttäisi olevan jotain. Sitten seuraava hahmo tekee saman. Kolmannella ei ole vaginaa, mutta vaginalliset kehottavat häntä tarkastamaan takapuolelta. Sieltä löytyy.