Tummasävyisenä Hyundai Ioniq 6 on muodoiltaan kuin miekkavalas. Auto kuvattiin Sulkavalla.

Korealaisten uusin sähköauto Ioniq 6 ei muistuta oikein mitään muuta autoa.

Maailma on pullollaan erilaisia katumaastureita. Siksi on virkistävää nähdä uutuus, joka on jotain aivan muuta.

Hyundai Ioniq 6 on korealaisten uusinta tekniikkaa edustava sähköauto. Se on tehokas, virtaviivainen, kulkee yhdellä latauksella pitkälle ja myös latautuu nopeasti. Ennen kaikkea vastaavan näköistä vehjettä ei varmasti tule tien päällä vastaan.