Suomalainen kulttuurivienti näkyy nyt Lontoossa: Sisu-elokuva nousi katsotuimpien elokuvien listalle, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Annamari Sipilä.

Lontoossa kannattaa nyt ajella maanalaisella ihan suomalaisen isänmaallisuuden ilosta.

Lontoon keskustan monilla metroasemilla on käynnissä näyttävä Sisu-elokuvan kampanja. Sisu vyöryy silmille – ja hyvä niin.

Itse sana ei tietenkään merkitse mitään muille kuin suomalaisille. Eikä sen tarvitsekaan. Kulttuuriviennin kannalta tärkeintä on saada ihmiset katsomaan elokuva.

Jalmari Helanderin Sisu-elokuvan mainos lontoolaisella metroasemalla.

Kampanjassa on onnistuttukin. Yhdysvaltain-menestys jatkuu nyt Britanniassa.

Ensimmäisenä Britannian-viikonloppunaan Jalmari Helanderin Sisu oli elokuvateattereiden kuudenneksi katsotuin leffa. Elokuvateattereiden yhteenliittymän lukujen mukaan lipputulot olivat 26.–28. toukokuuta noin 145 000 puntaa eli 168 000 euroa.

Isänmaallisena ihmisenä ehdin itsekin Sisu-elokuviin, joskin hieman ensi-iltaviikonloppua myöhemmin. Valinta osui Lontoon keskustassa sijaitsevan ison elokuvateatterin pienen salin päivänäytökseen.

Sali oli lähes täynnä. Olin ainoa nainen.

Yleisö vaikutti koostuvan yksin elokuviin tulleista noin kuusikymppisistä miehistä, joukossa jokunen nuorempi. Sotahistoriafriikkejä? Suomi-intoilijoita? Toimintaelokuvaentusiasteja?

” Eihän kukaan edes osaa haluta mitään omaperäisen erinomaista ennen kuin sen valmiina näkee.

”Yleisö on kuin 1980-luvun pornoelokuvanäytöksestä”, summasi miesseuralaiseni.

Itseäni harmitti, että lontoolaiset naiskatsojat eivät selvästikään olleet löytäneet Sisua.

Ellei sana ”voimaannuttava” olisi pannassa, sanoisin, että on voimaannuttavaa, kuinka Sisun naiset näyttävät elokuvan lopussa natseille närhen munat.

Suomalaisten elokuvien ja televisiosarjojen menestystä maailmalla voi ruotia monelta kannalta. Raha ja muut numerot ovat aina kiinnostavia: paljonko kertyy lippu- ja muita tuloja sekä katsojia eri kanavissa.

Suomalaisen kulttuuriviennin kannalta erityisen kiinnostavaa on kuitenkin katsoa laadullista palautetta eli palkintoja ja arvosteluja. Mikä muualla kiinnostaa?

Ei niin, että suomalaisen kulttuuriväen pitäisi yrittää tuutata maailmalle juuri sitä, mitä siellä halutaan. Ei tietenkään – eihän kukaan edes osaa haluta mitään omaperäisen erinomaista ennen kuin sen valmiina näkee.

Kyse on pikemminkin kulttuuri-ilmojen haistelusta. Mikä kutittelee kansainvälistä yleisöä? Voisiko sitä tehdä lisää? Kannattaako sitä edes enää tehdä lisää?

” Etenkin pienen maan maabrändissä menee fakta ja fiktio sekaisin.

Sisu-elokuva on kerännyt Britanniassakin hyvät arvostelut.

Laatulehdet, kuten The Times, The Guardian ja The Daily Telegraph, sunnuntaijulkaisuineen ovat jakaneet Sisulle näkyvyyttä ja tähtiä. Eturivin elokuvakriitikko Deborah Ross omistaa Sisulle kokonaisen sivun The Spectator -viikkolehdessä.

”Saatan toipua tästä [elokuvasta] joku päivä, mutta se päivä ei ole vielä tullut”, ironisesta kirjoitustyylistään tunnettu Ross toteaa.

Suomalaisena on aina kiinnostavinta lukea poimintoja siitä, mikä muissa maissa pistää kulttuurituotteessa silmään. Sisun tapauksessa lista on seuraavanlainen.

Yksi: ”Omituinen” koira.

Britanniassa huomio kiinnittyy aina koiriin, niin myös elokuva-arvioissa. Miten juuri bedlingtoninterrieri – ”camp-tyylisin, vähiten macho heti villakoiran jälkeen” – on päätynyt toimintaelokuvaan, äimistelee Ross. (Suomessa Yle on osannut raportoida, että kyseessä on näyttelijä Jorma Tommilan perheen oma Sulo-koira.)

Kaksi: Natosta vauhtia.

The Timesin kriitikko puolestaan päivittelee, että kuka olisi arvannutkaan, että suomalaiset tekevät tällaisia elokuvia. ”Ehkä se johtuu Natoon liittymisestä”, kuuluu (ironinen) selitys.

Mitä tästä opimme? Sen, että kulttuuri muovaa maakuvaa, mutta samaan aikaan maakuva muovaa kulttuurintulkintaa. Etenkin pienen maan maabrändissä menee fakta ja fiktio sekaisin.

Kolme: Väärät viholliset.

Toisen maailmansodan voittajiin kuuluva Britannia on natsihistoriikkien ja -elokuvien luvattu maa, joten Sisu on laskeutunut vastaanottavaiselle maaperällä. Maaperä voisi olla vuonna 2023 kuitenkin vieläkin otollisempi, jos tapahtumatanner olisi ollut Lapin sodan sijaan talvisota.

Natseissa ei ole tietenkään vihollisina mitään väärää. Venäläiset olisivat vaan sopineet rooliin paremmin, kun ottaa huomioon nykyisen maailmantilanteen.

Monissa brittiarvosteluissa muistetaan muistuttaa siitä tärkeimmästä: Sisun päähahmo Aatami Korpi tappoi talvisodassa kolmesataa neuvostoliittolaista.