Eurooppalaiset startup-rahastot keräsivät viime vuonna yhteensä 27 miljardia euroa sijoitettavaksi kasvuyrityksiin.

Tammi–maaliskuussa tahti hyytyi kuitenkin täysin. Uutta rahaa tuli vain 3,4 miljardia euroa, mikä on vähiten sitten vuoden 2015, kertoo kasvuyritysmarkkinaa seuraavan analyysiyhtiö Pitchbookin data.

Sellainen on markkinatilanne, jossa Inka Meron johtama pääomasijoitusrahasto Voima Ventures puski kasaan kolmatta rahastoaan viime syksystä lähtien. Nyt ponnistus on lähes maalissa ja rahastossa on kasassa 90 miljoonaa euroa.

Voima Ventures on aikaisen vaiheen yrityksiin sijoittava rahasto, joka keskittyy tieteeseen perustuviin innovaatioihin ja syväteknologiaan (deep tech). Sen kohdeyhtiöt edistävät vihreää siirtymää, kehittävät terveysteknologioita ja pyrkivät mullistamaan toimialoja uusilla teknologioilla kuten kvanttiteknologioilla.

Vielä viime keväänä tunnelma oli positiivisempi.

”Näimme syksyllä, että markkina menee tosi pahaksi. Tiesimme kisaavamme vuoden ensimmäisen neljänneksen tärkeissä allokaatiopäätöksissä, ja halusimme olla siinä mukana”, Mero kertoo.

Voima Venturesin rahaston ankkurisijoittajia ovat valtio-omisteisen Tesin Kasvurahastojen rahasto III, ruotsalainen Saminvest sekä Euroopan investointirahasto. Yksityisistä sijoittajista mukana ovat Työeläkeyhtiö Elo ja Nordea Life sekä useita säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Esimerkiksi Elon sijoitusjakaumassa eli allokaatiossa 32 prosenttia oli korkosijoituksia, 45 prosenttia osakkeissa, 14 prosenttia kiinteistöissä ja 9 prosenttia luokassa muut sijoitukset kuten juuri pääomasijoitukset.

Kun pääomasijoittaja kerää uutta rahastoa, hän joutuu kiertämään hattu kourassa eläkeyhtiöiden, pankkien ja muiden institutionaalisten sijoittajien puheilla. Korkeammat korot vaikuttavat suoraan siihen, kuinka paljon niitä kiinnostaa kohdentaa sijoituksia vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin kuten Voima Venturesin kaltaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Kun korot olivat lähellä nollaa ja osakkeiden arvostustasot korkealla, institutionaalisten sijoittajien täytyi hakea tuottoa muualta. Kun korot ovat nyt nousseet, isot sijoittajat voivat saada turvallisempaa tuottoa valtioiden velkakirjamarkkinoilta. Niihin verrattuna startup-rahastoissa on paljon suuremmat riskit.

”Sijoittajien VC-allokaatiot [eli startup-rahastoihin kohdennettu osuus] ovat olleet ihan ylipainossa johtuen osakemarkkinoiden kehityksestä. Se johtaa niukkuuteen tälle alalle”, Mero sanoo.

Jos pörssissä sijoitusten arvostustasot ovat laskeneet esimerkiksi 30 prosenttia, osakkeiden paino salkussa on pienentynyt. Pääomasijoittajien salkuissa arvostustasojen muutos tapahtuu hitaammin. Se keikauttaa näiden suhdelukua sijoittajan salkussa. Siksi moni eläkeyhtiö ja rahastosijoittaja on vähentämässä tänä vuonna sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, Mero selittää.

Uuden rahaston kerääminen on siis tavallista tiukemmassa.

” ”Salkussa olevissa yhtiöissä ei ole ollut yt-neuvotteluita.”

Samaan aikaan myös startup-yritysten keräämän pääoman määrä on romahtanut alkuvuonna.

Pitchbookin datan mukaan koko Euroopassa startupeihin sijoitetun rahan määrä laski 32 prosenttia vuoden 2022 loka–joulukuusta vuoden 2023 alkuun verrattuna.

Pääomasijoittajat ovat siis aiempaa varovaisempia, ja kasvuyritysten arvostustasot ovat laskeneet merkittävästi aiempaan verrattuna. Moni suomalainenkin kasvuyritys on käynyt muutosneuvotteluita pienentääkseen kulurakennettaan. Rahoja on nyt venytettävä pidemmälle, koska uutta pääomaa on vaikeampi neuvotella ja sen hinta on korkeampi.

Mero arvioi, että tiedepohjaisissa teknologiayrityksissä ei ole ollut yhtä vaikea tilanne, vaikka rahoituskierrosten hiljentyminen näkyy Suomessakin.

Nousukauden aikana esimerkiksi pilvipalveluita kehittävien kasvuyritysten arvostustasot kohosivat pilviin, mutta deep tech -yritykset eivät keränneet samalla tavalla hype-kuplaa. Siksi niissä on nyt ollut vähemmän tarvetta korjausliikkeelle.

”Meidän hankevirtamme on kasvanut tasaisesti. Salkussa olevissa yhtiöissä ei ole ollut esimerkiksi yt-neuvotteluita. Moni oli jo koronapandemian jäljiltä hyvin valmistautunut”, Mero kertoo.

Vaikka markkinatilanne on vaikea, kolmannen rahaston kerääminen oli Meron mielestä tällä kertaa helpompaa kuin ensimmäisellä kerralla vuonna 2019. Silloin tiimi oli vielä pieni eikä sillä ollut näyttöjä aikaisempien rahastojen menestyksestä.

Kun Voima Ventures tuolloin aloitti toimintansa, se otti hallinnoitavakseen Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) silloisen sijoitussalkun. Meron mukaan tämä rahasto on tuottanut lähes kokonaan siihen alun perin sijoitetun pääoman takaisin, eli kaikki jatkossa tehtävät yrityskaupat tuottavat voittoa.

”Uskomme pääsevämme noin kolminkertaiseen tuottoon, mutta siinä on vielä paljon työtä”, Mero sanoo.

Vanhan salkun lisäksi Voima Ventures keräsi 2019 uuden, oman rahaston, jonka hallinnoitavat pääomat ovat olleet 65 miljoonaa euroa.

Näissä kahdessa rahastossa on yhteensä 30 sijoituskohdetta, joista Voima Ventures on irtautunut viidestä ja vienyt yhden pörssiin.

Päästöjä vähentävien betoniteollisuuden ratkaisujen kehittäjänä tunnettu Betolar listautui Helsingin pörssin kasvuyritysmarkkina First Northissa 2021. Sen pörssilistautuminen ei ollut sijoittajalle irtautuminen eli exit, vaan keino kerätä kasvuyritykselle lisää pääomaa.

”Nyt listautumisikkuna on ollut kiinni jo poikkeuksellisen pitkään. On jo kovat odotukset siitä, että se alkaisi aueta”, Mero sanoo.

Voima Venturesin salkussa oli nimittäin Meron mukaan muutama yhtiö, joissa pörssilistautuminen oli valmisteilla ennen markkinakäännettä. Listautumista odotellessa osa niistä on joutunut keräämään välirahoitusta.

Lupaavia kasvuyrityksiä Voima Venturesin salkussa ovat myös linssejä lisätyn todellisuuden laseihin kehittävä Dispelix, ilmasta ja sähköstä proteiinia valmistava Solar Foods sekä vaatejätteestä tekstiilikuitua tekevä Infinited Fiber Company.

Viime kesänä Voima Ventures myi omistuksensa prosessoriteknologian kehittäjästä Minima Processorissa teknologiajätti Boschille.

”Suomen teollisuuden seuraava selkäranka rakennetaan näistä deep tech -yrityksistä”, uskoo Inka Mero.

Monet Voima Venturesin salkussa olevista yhtiöistä ovat vaiheessa, jossa ne siirtyvät teknologiakehityksestä ja pilotoinnista teolliseen vaiheeseen. Se vaatii käytännössä tehdasinvestointeja.

Omia tehtaita valmistelevat Infinited Fiber, Solar Foods, sienipohjaista proteiinia ruoka- ja rehumarkkinoille kehittävä Eniferbio ja merileviä teollisuuden raaka-aineiksi jalostava Origin by Ocean.

Lue lisää: Levät ovat uhka merille. Mari Granström keksi, miten niistä saa raaka-aineita jokapäiväisiin tuotteisiimme.

Samoin moni nanoelektroniikan alan yhtiö, kuten VTT-lähtöiset kvanttisiruja kehittävä Semiqon tai nanosatelliittiyhtiö Kuvaspace, valmistautuu tuotannon käynnistämiseen.

Myös eri rahoitusmuotojen kerääminen tehdashankkeisiin on vaikeampaa korkeiden korkojen aikaan. Tämän kaltaisissa hankkeissa on tyypillisesti mukana pääomasijoittaja, julkisia toimijoita ja lisäksi velkarahoitusta.

”Seuraavat pari vuotta ovat kriittisiä Suomessa tämän teollisuuden kannalta. Ne muodostavat pohjan tulevalle talouskasvulle”, Mero arvioi.

Vaikeinta tällaisissa yrityksissä on se vaihe, jossa yrityksen pitäisi kerätä 20–30 miljoonan euron rahoitus teollisen mittakaavan tuotantoon.

”Siellä on nyt vaihe, jossa odotellaan tilanteen kehitystä. Kyllä se paine vielä purkautuu. Eihän yksi taantuma muuta isoja megatrendejä kuten vihreää siirtymää.”

Yli 70 prosenttia Voima Venturesin salkussa olevista yhtiöistä ovat poikineet yliopistoilla tehdystä tutkimuksesta tai ovat peräisin yliopistojen ja VTT:n tutkimusyhteistyöstä.

Mero pitää hyvänä, että hallitusneuvotteluissa tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrää ollaan nostamassa. Se ei silti yksin riitä. Hän muuttaisi korkeakoulujen rahoitusmalleja niin, että niitä ei palkittaisi vain julkaisuista, vaan myös syntyneiden yritysten määrästä.

”Suomi on jäämässä jälkeen muista Pohjoismaista siinä, miten yliopistot synnyttävät uusia yrityksiä ja kaupallistavat tutkimusta”, Mero sanoo.

Tutkimus- ja yliopistojärjestelmää rahoitetaan vuosittain noin 1,7 miljardilla eurolla. Miksi se synnyttää vain noin 50 yritystä vuodessa, Mero kritisoi.

Hän myös helpottaisi ja yhdenmukaistaisi prosesseja ja ehtoja, joilla yliopistosta irtautuva tiimi saa käyttöönsä työsuhteessa kehitettyä teknologiaa.

”Ruotsissa tutkijat omistavat omien innovaatioidensa oikeudet ja voivat lähteä niiden kanssa koska tahansa. Suomessa jokainen startup joutuu neuvottelemaan joka kerta ehdot erikseen.”